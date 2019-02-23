"Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги

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"Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги

"Алавес" в домашнем матче не смог обыграть "Сельту" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

"Алавес" - "Сельта" - 0:0 

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Марипан, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 75), Гарсия, Инуи (Ролан, 75), Кальери (Борха Бастон, 80), Хони.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес (Хосабед Санчес, 90+3), Гомес.

"Алавес" с 37 очками расположился на 5 позиции, которую делит с "Севильей". "Сельта", имея в активе 25 баллов осталась на 17 месте.

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