"Алавес" и "Валенсия" побеждают в Кубке Испании

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"Алавес" и "Валенсия" побеждают в Кубке Испании

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Алавес" на выезде победил "Алавес", "Валенсия" в гостях была сильнее "Сарагосы".

"Хетафе" – "Алавес" - 0:1 (0:0)
Гол: Сантос, 87 - 0:1

"Хетафе": Мартинес, Оливера, Бруно Гонсалес, Молинеро, Кала, Мора (Кальдерон, 87), Портильо (Дьедиу, 75), Фажр, Арамбарри, Альваро, Чули (Duro, 65).

"Алавес": Сивера, Диегес, Вигарай, Дуарте, Эли, Медран, Зидан (Бурги, 68), Пина, Марипан, Кркич (Сантос, 56), Собрино (Катаи, 78).

"Сарагоса" – "Валенсия" - 0:2 (0:0)
Голы: Родриго, 81 - 0:1, Парехо, 90 (с пенальти) - 0:2

"Сарагоса": Альваро Ратон, Хесус, Дани Ласуре, Альберто Бенито (Дельмас, 56), Гриппо, Помбо, Сапатер (Фебас, 70), Буфф (Рай Насименто, 46), Гути, Папунашвили, Винисиус Араужо.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Тони Лато, Начо Видаль, Рубен Везу, Максимович, Парехо, Орельяна (Солер, 80), Начо Хиль, Перейра (Родриго, 70), Санти Мина (Гонсалу Гедеш, 77).

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