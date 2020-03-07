"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Ла Лиги

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"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Ла Лиги

"Алавес" и "Валенсия" обменялись голами в матче 27-го тура чемпионата Испании.

"Алавес" - "Валенсия" - 1:1 (0:1)

Голы: Парехо, 34 - 0:1, Мендес, 73 - 1:1.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65).

"Валенсия": Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82).

"Валенсия" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Алавес" располагается на 11 строчке.

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