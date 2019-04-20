"Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)

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"Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)

"Алавес" и "Вальядолид" закончили результативной ничьей в матче 33-го тура чемпионата Испании. 

В составе хозяев отличился нападающий Джон Гвидетти и полузащитник Хони. За гостей по разу забили форвард Энес Унал и хавбек Борха Фернандес.

"Алавес" - "Вальядолид" - 2:2 (2:1)

Голы: Гвидетти, 4 - 1:0, Хони, 24 - 2:0, Фернандес, 38 - 2:1, Энес Унал, 76 (с пенальти) - 2:2.

"Алавес": Пачеко, Эли, Марин, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Гвидетти (Вакасо, 74), Инуи (Ролан, 59), Кальери, Хони.

"Вальядолид": Йоэль, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Фернандес, Борха (Мичел, 31), Кеко (Рубио, 21), Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола.

"Алавес" с 46 баллами располагается на 8 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 32 очками занимает 18 строчку. 

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