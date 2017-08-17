"Алавес" интересуется нападающим "Рубина"

Теги алавесрубинжонатас

"Алавес" интересуется нападающим "Рубина"

Форвард казанского "Рубина" Жонатас стал трансферной целью "Алавеса", об этом сообщил известный российский инсайдер Нобель Арустамян.

По его информации, испанский клуб уже сделал предложение о переходе 28-летнего бразильца. Сумма возможной сделки неизвестна.

Ранее сообщалось, что в услугах Жонатаса также заинтересованы "Локомотив", "Хетафе" и "Ганновер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов