"Алавес" интересуется нападающим "Рубина"

Форвард казанского "Рубина" Жонатас стал трансферной целью "Алавеса", об этом сообщил известный российский инсайдер Нобель Арустамян.

По его информации, испанский клуб уже сделал предложение о переходе 28-летнего бразильца. Сумма возможной сделки неизвестна.

Ранее сообщалось, что в услугах Жонатаса также заинтересованы "Локомотив", "Хетафе" и "Ганновер". | http://soccernews.ru