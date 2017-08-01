"Алавес" купил защитника "Милана"

Теги алавесмиланродриго эли

"Алавес" купил защитника "Милана"

Защитник "Милана" Родриго Эли стал игроком "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. 23-летний бразилец заключил с басками контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Эли уже выступал за "Алавес" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Алавес" подписал экс-хавбека "Рубина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов