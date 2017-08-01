"Алавес" купил защитника "Милана"

Защитник "Милана" Родриго Эли стал игроком "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. 23-летний бразилец заключил с басками контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Эли уже выступал за "Алавес" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

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