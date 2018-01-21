"Алавес" – "Леганес" - 2:2 (обзор)

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"Алавес" – "Леганес" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Леганесом" (2:2).

Видео: "Алавес" – "Леганес".

 

Не пропустите: "Алавес" упустил победу над "Леганесом", ведя по ходу матча в два мяча. | http://soccernews.ru

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