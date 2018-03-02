"Алавес" – "Леванте" - 1:0 (обзор)

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"Алавес" – "Леванте" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Леванте" (1:0).

Видео: "Алавес" – "Леванте".

Не пропустите: "Алавес" вырвал победу над "Леванте" на 90-й минуте. | http://soccernews.ru

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12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
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