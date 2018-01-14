"Алавес" минимально победил "Севилью"

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"Алавес" минимально победил "Севилью"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Алавес" добился победы над "Севильей". Единственный гол в этом поединке забил Ману Гарсия в начале второй половины. Благодаря этой победе "Алавес" поднялся на 17 место в Ла Лиге. "Севилья" осталась на шестой позиции.

"Алавес" – "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Ману Гарсия, 52 - 1:0

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес, Пина, Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Мубарак, 85), Гвидетти (Перес, 76).

"Севилья": Рико, Кьер, Кароль, Меркадо (Коршья, 84), Лангле, Гайс (Сарабия, 62), Писарро, Банега, Навас (Муриэль, 73), Нолито, Бен-Йеддер.

Удаление: Дуарте (83).

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