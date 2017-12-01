"Алавес" может возглавить Абелардо Фернандес

Бывший главный тренер хихонского "Спортинга" Абелардо Фернандес может возглавить "Алавес", сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство баскского клуба рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста в качестве приоритетной.

Напомним, что "Алавес" в начале этой недели уволил Джанни Де Бьязи.

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