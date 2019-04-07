"Алавес" на 93-й минуте упустил победу в матче с "Леганесом"
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Леганесом". В первом тайме счет открыл Хонатан Кальери, но в компенсированное время гостей от поражения спас Хонатан Сильва.
"Алавес" остался на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. "Леганес" вышел на 11-ю позицию, имея в активе 40 очков.
"Алавес" – "Леганес" - 1:1 (1:0)
Голы: Кальери, 18 (с пенальти) - 1:0, Сильва, 90+4 - 1:1
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Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23