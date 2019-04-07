"Алавес" на 93-й минуте упустил победу в матче с "Леганесом"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Леганесом". В первом тайме счет открыл Хонатан Кальери, но в компенсированное время гостей от поражения спас Хонатан Сильва.

"Алавес" остался на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. "Леганес" вышел на 11-ю позицию, имея в активе 40 очков.

"Алавес" – "Леганес" - 1:1 (1:0)

Голы: Кальери, 18 (с пенальти) - 1:0, Сильва, 90+4 - 1:1

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