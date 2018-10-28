"Алавес" на 94-й минуте вырвал победу в "Вильярреала" и вышел на второе место в Примере (видео)

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"Алавес" на 94-й минуте вырвал победу в "Вильярреала" и вышел на второе место в Примере (видео)

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Алавес" одержал победу над "Вильярреалом". Счет в начале встречи открыл игрок гостей Жерар Морено. Во втором половине положение уравнял Хонатан Кальери. А в компенсированное время победу хозяева принес Борха Бастон.

Благодаря этой победе "Алавес", набрав 20 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на 17 позиции, имея в активе девять очков.

"Алавес" – "Вильярреал" - 2:1 (0:1)
Голы: Морено, 10 - 0:1, Кальери, 51 - 1:1, Бастон, 90+4 - 2:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Марипан, 60), Дуарте, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ибаи Гомес (Бастон, 90), Вакасо (Ману Гарсия, 82), Пина, Хони Родригес, Кальери, Собрино.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Фунес Мори, Касерес (Раба, 90), Тригерос (Итурра, 83), Форнальс, Касорла (Токо-Экамби, 66), Педраса, Морено.

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