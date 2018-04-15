"Алавес" на выезде переиграл "Эйбар"

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"Алавес" на выезде переиграл "Эйбар"

В рамках 32-го тура Испанской Примеры "Эйбар" уступил "Алавесу".

"Эйбар" – "Алавес" 0:1

Гол: Гвидетти, 5 - 0:1

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Арбилья, Жунка, Пенья, Диоп, Дани Гарсия (Жордан, 70), Орельяна (Иван Алехо, 85), Леон, Инуи (Капа, 78), Кике.

"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес (Мунир, 81), Педраса (Мубарак, 73), Гвидетти, Собрино (Руано, 86).

Предупреждения: Жунка (44), Агиррегабириа (51), Арбилья (77). | http://soccernews.ru

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