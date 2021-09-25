"Алавес" нанёс поражение действующему чемпиону "Атлетико"
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 7-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" сенсационно проиграл "Алавесу" со счётом 0:1.
Баски забили на 4-й минуте и сохранили свои ворота в неприкосновенности до конца матча.
"Алавес" – "Атлетико" - 1:0
Гол: 1:0 – 4 Лагуардиа.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).
"Атлетико": Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.
"Атлетико" пока сохраняет 2-е место в турнирной таблице, но конкуренты могут обойти "матрасников" уже сегодня. Для "Алавеса" это первые очки в текущем сезоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14