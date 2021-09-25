"Алавес" нанёс поражение действующему чемпиону "Атлетико"

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"Алавес" нанёс поражение действующему чемпиону "Атлетико"

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 7-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" сенсационно проиграл "Алавесу" со счётом 0:1.

Баски забили на 4-й минуте и сохранили свои ворота в неприкосновенности до конца матча.

"Алавес" – "Атлетико" - 1:0

Гол: 1:0 – 4 Лагуардиа.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.

"Атлетико" пока сохраняет 2-е место в турнирной таблице, но конкуренты могут обойти "матрасников" уже сегодня. Для "Алавеса" это первые очки в текущем сезоне.

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