"Алавес" назначил нового главного тренера

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"Алавес" назначил нового главного тренера

Фото Agence France-Presse / Javier Soriano

Новым наставником "Алавеса" стал бывший тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист сменил у руля команды из Страны Басков уволенного накануне Абелардо Фернандеса.

Стороны заключили контракт до завершения нынешнего сезона.

"Алавес" занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка в 29 турах.

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