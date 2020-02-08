"Алавес" назвал "Барселоне" стоимость Лукаса Переса

Теги барселонаалавеслукас перестрансферы

"Алавес" назвал "Барселоне" стоимость Лукаса Переса

Форвард "Алавеса" Лукас Перес может перейти в "Барселону".

Как сообщает As, "Алавес" хочет выручить с продажи 31-летнего игрока 25 миллионов евро и клуб не намерен снижать цену, так как Перес является одним из лидеров команды.

В этом сезоне на счету Переса 9 забитых голов и 4 ассиста в 22 матчах.

Напомним, что "Барселоне" могут позволить приобрести нового нападающего из Ла Лиги. Это связано с серьезными травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Читайте также: "Барселона" интересуется Луисом Суаресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами

Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов