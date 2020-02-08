"Алавес" назвал "Барселоне" стоимость Лукаса Переса

Форвард "Алавеса" Лукас Перес может перейти в "Барселону".

Как сообщает As, "Алавес" хочет выручить с продажи 31-летнего игрока 25 миллионов евро и клуб не намерен снижать цену, так как Перес является одним из лидеров команды.

В этом сезоне на счету Переса 9 забитых голов и 4 ассиста в 22 матчах.

Напомним, что "Барселоне" могут позволить приобрести нового нападающего из Ла Лиги. Это связано с серьезными травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

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