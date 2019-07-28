"Алавес" объявил о переходе экс-игрока "Барселоны"

Защитник "Севильи" Алеиш Видаль перешел в "Алавес", сообщает официальный сайт клуба.

Баскский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года. Информация о наличии или отсутствии в договоре опции о выкупе игрока не разглашается.

29-летний Видаль выступал за "Севилью" с 2014 по 2015, а также с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с "Севильей" действует до лета 2022 года. Ранее Видаль играл за "Реус", "Эспаньол", "Пантракикос", "Поблу Мафумет", "Химнастик", "Мальорку", "Альмерию" и "Барселону". За сборную Испании сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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