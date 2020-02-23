"Алавес" обыграл "Атлетик" благодаря голу на 91-й минуте
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле обыграл "Атлетик" со счетом 2:1. На 17-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Рауля Гарсии, но вскоре равновесие восстановил Лукас Перес, который реализовал пенальти. Победу хозяевам принес гол Родриго Эли, забитый в компенсированное время.
Благодаря победе "Алавес" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" остался на 11-й позиции.
"Алавес" - "Атлетик" - 2:1 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 17 - 0:1, Лукас Перес, 28 (с пенальти) - 1:1, Эли, 90+1 - 2:1
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Эли, Агиррегабириа (Мендес, 46), Камараса (Пере Понс, 81), Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Дуарте, Хоселу (Берк, 71), Лукас Перес.
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Рауль Гарсия (Адурис, 80), Весга, Муниаин, Дани Гарсия, Капа (Лекуэ, 77), Уильямс (Ларрасабаль, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14