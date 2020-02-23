"Алавес" обыграл "Атлетик" благодаря голу на 91-й минуте

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"Алавес" обыграл "Атлетик" благодаря голу на 91-й минуте

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле обыграл "Атлетик" со счетом 2:1. На 17-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Рауля Гарсии, но вскоре равновесие восстановил Лукас Перес, который реализовал пенальти. Победу хозяевам принес гол Родриго Эли, забитый в компенсированное время.

Благодаря победе "Алавес" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" остался на 11-й позиции.

"Алавес" - "Атлетик" - 2:1 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 17 - 0:1, Лукас Перес, 28 (с пенальти) - 1:1, Эли, 90+1 - 2:1

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Эли, Агиррегабириа (Мендес, 46), Камараса (Пере Понс, 81), Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Дуарте, Хоселу (Берк, 71), Лукас Перес.

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Рауль Гарсия (Адурис, 80), Весга, Муниаин, Дани Гарсия, Капа (Лекуэ, 77), Уильямс (Ларрасабаль, 85).

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