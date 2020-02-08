"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры
"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
"Алавес" - "Эйбар" - 2:1 (0:0)
Голы: Лукас, 46 - 1:0, Берк, 66 - 2:0, Орельяна, 83 - 2:1.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио Энрич.
А еще: "Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком" | http://soccernews.ru
главное
-
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
-
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
-
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место
Лента новостей
-
"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры
-
"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1
-
"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"
-
"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии
-
1
"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"
-
"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии
-
Симеоне высказался о результатах "Атлетико" в нынешнем сезоне
-
Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"
-
Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в "Милане"
-
Семин рассказал о состоянии Антона Миранчука
-
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
-
2
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
-
1
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
Лука Готти: "У "Удинезе" есть потенциал"
-
Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
-
1
Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ
-
Моуринью постригся налысо (фото)
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"
-
Гвардиола: "Небольшой перерыв в АПЛ - это хорошо для всех"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14