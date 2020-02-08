"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры

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"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры

"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче 23-го тура чемпионата Испании.

"Алавес" - "Эйбар" - 2:1 (0:0)

Голы: Лукас, 46 - 1:0, Берк, 66 - 2:0, Орельяна, 83 - 2:1.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио Энрич.

А еще: "Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком" | http://soccernews.ru
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"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"

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