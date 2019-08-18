"Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры (видеообзор матча)

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"Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры (видеообзор матча)

"Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры.

Победный гол забил Хоселу после передачи Алейша Видаля.

"Алавес" -  "Леванте" - 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 54 - 1:0.

"Алавес" с тремя баллами занял 4 место в турнирной таблице Примеры. "Леванте" расположился на 18-й позиции.

Победный гол:

Видеообзор матча:

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