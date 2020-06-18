"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры

Теги алавесреал сосьедад

"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" уступил "Алавесу".

На данный момент "Сосьедад" занимает пятое место, а "Алавес" - 13-е.

"Алавес" - "Реал Сосьедад" 2:0

Гол: Сайнс, 56 - 1:0, Агиррегабириа, 90 - 2:0

"Алавес": Роберто, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Магальян, Сайнс (Мендес, 83), Камараса, Пина, Риоха (Агиррегабириа, 90), Лукас Перес (Фейса, 90), Хоселу.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 64), Льоренте, Янузай, Субельдия, Сурутуса (Лопес, 64), Эдегор (Порту, 64), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 64).

Удаления: Сальдуа (81), Пина (87).    

Читайте также: "Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов