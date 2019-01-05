"Алавес" обыграл "Валенсию" и обошел "Реал" в турнирной таблице

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"Алавес" обыграл "Валенсию" и обошел "Реал" в турнирной таблице

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Алавес" оказался сильнее "Валенсии". Благодаря этой победе "уничтожители бобов" сместили мадридский "Реал" с 4-го места в турнирной таблице, однако "сливочные" свою игру проведут завтра. "Летучие мыши" остались на 11-й позиции.

"Алавес" - "Валенсия" 2:1

Голы: Парехо, 14 - 0:1, Бастон, 21 - 1:1, Пина, 45 - 2:1

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Агиррегабириа, Химо Наварро, Марипан, Ибаи Гомес (Собрино, 85), Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес, Кальери, Бастон (Брашанац, 73).

"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай, Тони Лато (Батшуайи, 69), Пиччини, Парехо, Васс (Ферран Торрес, 62), Черышев, Габриэл, Родриго, Санти Мина.

Предупреждения: Лагуардиа (13), Васс (22), Химо Наварро (25), Диакаби (46), Ферран Торрес (80), Пачеко (82).           

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