"Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры (видео голов)

Теги алавесвильярреал

"Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры (видео голов)

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Алавес" в гостях добыл победу над "Вильярреалом" со счётом 2:1. На точные удары Гильермо Марипана и Такаси Инуи "жёлтая субмарина" смогла ответить только голом с пенальти в исполнении Санти Касорлы.

"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2

Голы: Марипан, 54 - 0:1, Касорла, 61 (пенальти) - 1:1, Инуи, 77 - 1:2.

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе, 75), Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Морланес (Форнальс, 80), Иборра, Токо-Экамби (Морено, 64), Бакка.

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Вигарай, Марипан, Лагуардиа, Ману Гарсия (Пина, 71), Инуи (Вакасо, 85), Хони Родригес, Брашанац, Кальери, Бастон (Бурги, 77).

Набрав три очка, "Алавес" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Вильярреал" остался на 18-й строчке. 

Не пропустите: "Эспаньол" уверенно разобрался с "Вальядолидом" (видео голов). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1

Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эспаньол Эспаньол 26 33
12 Эйбар Эйбар 25 31
13 Жирона Жирона 26 31
14 Леганес Леганес 25 30
15 Леванте Леванте 25 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов