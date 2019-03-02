"Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры (видео голов)

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Алавес" в гостях добыл победу над "Вильярреалом" со счётом 2:1. На точные удары Гильермо Марипана и Такаси Инуи "жёлтая субмарина" смогла ответить только голом с пенальти в исполнении Санти Касорлы.

"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2

Голы: Марипан, 54 - 0:1, Касорла, 61 (пенальти) - 1:1, Инуи, 77 - 1:2.

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе, 75), Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Морланес (Форнальс, 80), Иборра, Токо-Экамби (Морено, 64), Бакка.

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Вигарай, Марипан, Лагуардиа, Ману Гарсия (Пина, 71), Инуи (Вакасо, 85), Хони Родригес, Брашанац, Кальери, Бастон (Бурги, 77).

Набрав три очка, "Алавес" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Вильярреал" остался на 18-й строчке.

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