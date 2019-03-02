"Алавес" обыграл "Вильярреал" и ворвался в топ-4 Примеры (видео голов)
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Алавес" в гостях добыл победу над "Вильярреалом" со счётом 2:1. На точные удары Гильермо Марипана и Такаси Инуи "жёлтая субмарина" смогла ответить только голом с пенальти в исполнении Санти Касорлы.
"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2
Голы: Марипан, 54 - 0:1, Касорла, 61 (пенальти) - 1:1, Инуи, 77 - 1:2.
"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе, 75), Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Морланес (Форнальс, 80), Иборра, Токо-Экамби (Морено, 64), Бакка.
"Алавес": Пачеко, Дуарте, Вигарай, Марипан, Лагуардиа, Ману Гарсия (Пина, 71), Инуи (Вакасо, 85), Хони Родригес, Брашанац, Кальери, Бастон (Бурги, 77).
Набрав три очка, "Алавес" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Вильярреал" остался на 18-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|25
|19