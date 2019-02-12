"Алавес" оказался сильнее "Леванте"

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"Алавес" оказался сильнее "Леванте"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Алавес" одержал победу над "Леванте". "Славные" продолжают занимать шестое место, а "лягушки" - 14-е.

"Алавес" - "Леванте" 2:0

Гол: Лагуардиа, 23 - 1:0, Хони, 90 - 2:0

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан, Вакасо, Пина, Инуи (Ролан, 88), Брашанац (Ману Гарсия, 75), Хони Родригес, Кальери.

"Леванте": Фернандес, Коке, Кабако, Луна (Двамена, 86), Рубен Везу, Моралес, Дукуре, Джейсон, Вукчевич (Барди, 60), Саймон (Майораль, 67), Марти.

Предупреждения: Кабако (44), Пина (48), Брашанац (65), Лагуардиа (70), Луна (80).  

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