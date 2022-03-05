"Алавес" отобрал очки у "Севильи"

Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" со счетом 0:0.

"Севилья", набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 22 очками поднялся на 18-ю позицию.

"Алавес" – "Севилья" - 0:0

"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Джейсон, 78), Пере Понс (Ману Гарсия, 72), Эскаланте, Мойя, Хоселу, Риоха (Вальехо, 89).

"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 83), Ракитич, Дилэйни, Жордан (Оливер Торрес, 58), Окампос (Крус, 79), Корона (Мунир, 83), Эн-Несири (Рафа Мир, 58).

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