"Алавес" отобрал очки у "Севильи"
Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" со счетом 0:0.
"Севилья", набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 22 очками поднялся на 18-ю позицию.
"Алавес" – "Севилья" - 0:0
"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Джейсон, 78), Пере Понс (Ману Гарсия, 72), Эскаланте, Мойя, Хоселу, Риоха (Вальехо, 89).
"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 83), Ракитич, Дилэйни, Жордан (Оливер Торрес, 58), Окампос (Крус, 79), Корона (Мунир, 83), Эн-Несири (Рафа Мир, 58).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14