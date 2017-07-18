"Алавес" подписал экс-хавбека "Рубина"

Теги алавесмубарак вакасо

"Алавес" подписал экс-хавбека "Рубина"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о переходе ганского полузащитника Вакасо Мубарака.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. 26-летний футболист достался испанскому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом.

Стоит отметить, что последним клубом Вакасо был "Панатинаикос". Также он известен по выступлениям за казанский "Рубин", цвета которого защищал с 2013 по 2016 год.

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