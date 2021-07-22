"Алавес" подписал защитника из "Ньюкасла"
Фото: твиттер "Алавеса"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Алавеса", французский защитник Флориан Лежен продлит карьеру в клубе из Витории.
Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на три сезона.
О деталях сделки с "Ньюкаслом" не разглашается.
В прошедшем сезоне защитник уже играл за "Алавес" на правах аренды. В 34 матчах Примеры футболист забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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