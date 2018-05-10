"Алавес" продлил контракт с главным тренером

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"Алавес" продлил контракт с главным тренером

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Абелардо Фернандесом.

48-летний специалист, который возглавляет "славных" с 3 декабря прошлого года, поставил подпись под однолетним соглашением.

В этом сезоне "Алавес" по итогам 36 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 44 очка.

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