"Алавес" проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизиона
"Алавес" проиграл "Реал Хаэну" в матче 1/64 Кубка Испании.
Отметим, что "Реал Хаэн" выступает в четвертой лиге Испании.
"Реал Хаэн" - "Алавес" - 3:1 (1:0)
Голы: Оканья, 14 - 1:0, Мартин, 84 - 2:0, Понс, 86 - 2:1, Эрнандес, 90 - 3:1.
"Алавес": Сивера, Лагуардия, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Вакасо, Понс, Сайнс (Берк, 73), Хоселу, Гвидетти (Родригес, 57), Риоха (Бурги, 64).
Таким образом, хозяева вышли в 1/32 финала турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10