"Алавес" проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизиона

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"Алавес" проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизиона

"Алавес" проиграл "Реал Хаэну" в матче 1/64 Кубка Испании. 

Отметим, что "Реал Хаэн" выступает в четвертой лиге Испании.

"Реал Хаэн" - "Алавес" - 3:1 (1:0)

Голы: Оканья, 14 - 1:0, Мартин, 84 - 2:0, Понс, 86 - 2:1, Эрнандес, 90 - 3:1.

"Алавес": Сивера, Лагуардия, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Вакасо, Понс, Сайнс (Берк, 73), Хоселу, Гвидетти (Родригес, 57), Риоха (Бурги, 64).

Таким образом, хозяева вышли в 1/32 финала турнира.

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