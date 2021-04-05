"Алавес" расстался с главным тренером

Теги алавесабелардо фернандес антунья

"Алавес" расстался с главным тренеромФото: Сайт клуба
На официальном сайте "Алавеса" появилась информация о том, что главный тренер Абелардо Фернандес отправлен в отставку.

50-летний специалист принял руководство командой в январе этого года и успел провести только 12 матчей в Ла Лиге у ее руля. За это время "Алавес" набрал только 5 очков, победив лишь в одной встрече. Две ничьи и целых девять поражений говорят о серьезном командном кризисе.  

Очевидно, последней каплей для руководства стало поражение от "Сельты" 1:3, когда соперник забил за 20 минут первого тайма 3 гола, а с 54 минуты играл в меньшинстве.

На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка после 29 сыгранных матчей. От спасительного 17 места команду отделяет 3 балла.

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