"Алавес" разгромил "Вальядолид" в 13-м туре Примеры

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"Алавес" разгромил "Вальядолид" в 13-м туре Примеры

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле крупно обыграл "Вальядолид" со счётом 3:0.

Победу баскам принесли голы ХоселуТомаса Пины и Лукаса Переса.

"Алавес" – "Вальядолид" - 3:0

Голы: Хоселу, 26 - 1:0, Пина, 32 - 2:0, Перес, 75 (пенальти) - 3:0.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Агиррегабириа, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Пина (Бурги, 86), Риоха (Берк, 61), Хоселу (Пере Понс, 77), Лукас Перес.

"Вальядолид": Масип, Салису, Мойяно (Порро, 65), Барба, Оливас, Алькарас, Мичел, Тони Вилья (Ануар, 46), Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 46), Плано.

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