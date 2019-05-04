"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги)

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"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Алавесом" и "Реал Сосьедадом". В этой встрече победу одержали гости матча.

 

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4 Хетафе Хетафе 35 55
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7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Леганес Леганес 36 45
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
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