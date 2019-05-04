"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги)
Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Алавесом" и "Реал Сосьедадом". В этой встрече победу одержали гости матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30