"Алавес" сделал серьезную заявку на выход в 1/4 финала кубка Испании

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"Алавес" сделал серьезную заявку на выход в 1/4 финала кубка ИспанииВ первом матче 1/8 финала кубка Испании "Алавес" на выезде обыграл "Форментеру".

"Форментера" - "Алавес" - 1:3

Голы: Демировчи, 36 - 0:1, Роса, 57 - 1:1, Демирович, 65 - 1:2, Мунир, 80 - 1:3.

"Алавес": Сивера, Гранде, Эли, Марипан, Лопес, Торрес, Медран, Вакасо, Ибаи (Мунир, 74), Собрино, Демирович (Агиррегабирия, 78).

Отметим, что в параллельном матче Коста забил свой первый гол после возвращения в "Атлетико". | soccernews.ru

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