"Алавес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)

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"Алавес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)

Soccernews представляет видеообзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Сельтой", который завершился безголевой ничьей.

Не пропустите: "Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги| http://soccernews.ru

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