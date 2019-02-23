"Алавес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)

Soccernews представляет видеообзор матча 25-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Сельтой", который завершился безголевой ничьей.

Не пропустите: "Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги| http://soccernews.ru