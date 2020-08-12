"Алавес" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом

"Алавес" рассказал о том, что у трех представителей клуба обнаружен коронавирус по итогам тестирования, проведенного в понедельник.

У всех заболевших нет симптомов заражения. Заболевшие отправлены домой на карантин. С другими представителями клуба они не контактировали.

Ранее случаи заражения коронавируса были выявлены в "Атлетико", "Валенсии", "Бетисе" и "Гранаде".

Не пропустите: Глушаков может продолжить карьеру в "Химках". | http://soccernews.ru