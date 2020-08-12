"Алавес" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом

1 Теги алавескоронавирус

"Алавес" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом

"Алавес" рассказал о том, что у трех представителей клуба обнаружен коронавирус по итогам тестирования, проведенного в понедельник.

У всех заболевших нет симптомов заражения. Заболевшие отправлены домой на карантин. С другими представителями клуба они не контактировали.

Ранее случаи заражения коронавируса были выявлены в "Атлетико", "Валенсии", "Бетисе" и "Гранаде".

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Комментарии

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kristgon4arova

Ужас. Будьте аккуратнее! Мой сынишка говорит как подрастет, тоже футболистом станет)) Ну не знаю, не знаю пока. ЛИчно мне нравится смотреть футбол, но если сын будет футболистом... Ну неее... Нашла тут статейку про востребованные профессии - https://kedu.ru/press-center/profgid/ хочу чтобы сын на политолога пошел!

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