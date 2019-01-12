"Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и предоставил "Реалу" шанс обогнать себя
В рамках 19-го тура испанской Примеры "Жирона" сыграла вничью с "Алавесом". Баски остались на 4-м месте и "Реал" в случае завтрашней победы, сместит их с этой позиции. Каталонскому клубу удалось подняться на 8-е место, теперь от еврокубковой зоны их отделяет два очка.
"Жирона" - "Алавес" 1:1
Голы: Стуани, 12 - 1:0, Бастон, 50 - 1:1
"Жирона": Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Понс, Гарсия, Стуани.
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан, Ману Гарсия, Пина, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери, Собрино (Брашанац, 79).
Предупреждения: Кальери (21), Дуглас Луис (40), Лагуардиа (52), Стуани (61), Понс (80), Порро (90).
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