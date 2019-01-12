"Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и сдела подарок "Реалу"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Жирона" сыграла вничью с "Алавесом". Баски остались на 4-м месте и "Реал" в случае завтрашней победы, сместит их с этой позиции. Каталонскому клубу удалось подняться на 8-е место, теперь от еврокубковой зоны их отделяет два очка.

"Жирона" - "Алавес" 1:1

Голы: Стуани, 12 - 1:0, Бастон, 50 - 1:1

"Жирона": Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Понс, Гарсия, Стуани.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан, Ману Гарсия, Пина, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери, Собрино (Брашанац, 79).

Предупреждения: Кальери (21), Дуглас Луис (40), Лагуардиа (52), Стуани (61), Понс (80), Порро (90).

Читайте также: "Валенсия" потеряла очки в игре с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru