"Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и сдела подарок "Реалу"

Теги алавесжирона

"Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и сдела подарок "Реалу"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Жирона" сыграла вничью с "Алавесом". Баски остались на 4-м месте и "Реал" в случае завтрашней победы, сместит их с этой позиции. Каталонскому клубу удалось подняться на 8-е место, теперь от еврокубковой зоны их отделяет два очка.

"Жирона" - "Алавес" 1:1

Голы: Стуани, 12 - 1:0, Бастон, 50 - 1:1

"Жирона": Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Понс, Гарсия, Стуани.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан, Ману Гарсия, Пина, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери, Собрино (Брашанац, 79).

Предупреждения: Кальери (21), Дуглас Луис (40), Лагуардиа (52), Стуани (61), Понс (80), Порро (90).

Читайте также: "Валенсия" потеряла очки в игре с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 января

Главные новости дня: 12 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 19 32
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 18 26
8 Жирона Жирона 19 24
9 Эспаньол Эспаньол 18 24
10 Валенсия Валенсия 19 23
11 Леванте Леванте 18 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов