"Алавес" упустил победу над "Леганесом", ведя по ходу матча в два мяча

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"Алавес" упустил победу над "Леганесом", ведя по ходу матча в два мяча

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Леганесом". Счет открыл Мунир Эль-Хаддади, а через несколько минут преимущество басков удвоил Альфонсо Педраса. Впрочем затем голы Габриэла Пиреса и Хосеба Сальдуа принесли мадридцам ничью. После этого матча "Алавес" занимает 16 место в Ла Лиге, "Леганес" поднялся на 13 позицию.

"Алавес" – "Леганес" - 2:2 (0:0)
Голы: Эль-Хаддади, 46 - 1:0, Педраса, 52 - 2:0, Пирес, 75 (с пенальти) - 2:1, Сальдуа, 90 - 2:2

"Алавес": Пачеко, Эли, Руано, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ибаи Гомес, Пина, Торрес, Педраса, Гвидетти (Собрино, 78), Мунир (Марипан, 89).

"Леганес": Куэльяр, Мантовани, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас (Герреро, 85), Перес, Пирес, Эрасо (Амрабат, 62), Эль-Жар, Рамос (Брашанац, 66), Бовю.

Удаление: Эли (87).

Не пропустите: Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах. | http://soccernews.ru

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