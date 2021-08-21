"Алавес" усилился экс-форвардом "Оренбурга"

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"Алавес" усилился экс-форвардом "Оренбурга"

Фото твиттер "Алавеса"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Жироны" Мамаду Силла.

27-летний футболист сменил команду за 1 миллион евро. Его контракт с новым клубом рассчитан на три сезона.

Напомним, что в 2020 году сенегальский форвард на правах аренды выступал за "Оренбург".

В составе "Жироны" Силла забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 43 матчах.

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