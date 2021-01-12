"Алавес" уволил главного тренера
"Алавес" на своём официальном сайте объявил об уходе Пабло Мачина с поста главного тренера.
Увольнение 45-летнего специалиста обусловлено плохими результатами команды из Страны Басков.
В декабре и январе "Алавес" выиграл только 1 матч из 7, опустившись на 16-е место в турнирной таблице Примеры.
Мачин возглавлял ""уничтожителей бобов" с августа 2020 года.
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|М
|О
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|19
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|3
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|20
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
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