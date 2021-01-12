"Алавес" уволил главного тренера

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"Алавес" уволил главного тренера

"Алавес" на своём официальном сайте объявил об уходе Пабло Мачина с поста главного тренера.

Увольнение 45-летнего специалиста обусловлено плохими результатами команды из Страны Басков.

В декабре и январе "Алавес" выиграл только 1 матч из 7, опустившись на 16-е место в турнирной таблице Примеры.

Мачин возглавлял ""уничтожителей бобов" с августа 2020 года.

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