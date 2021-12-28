"Алавес" уволил главного тренера

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"Алавес" уволил главного тренера

Фото сайт "Алавеса"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды.

Клуб прекратил сотрудничество с 43-летним испанцем из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне.

Кальеха возглавлял "Алавес" с апреля 2021 года и помог команде сохранить прописку в Ла Лиге.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании "уничтожители бобов" идут на 18-м месте в турнирной таблице.

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