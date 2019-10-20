"Алавес" в домашнем матче обыграл "Сельту"
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Алавес" одержал победу над "Сельтой".
Теперь "Алавес" занимает 13-е место, а "Сельта" осталась на 18-м.
"Алавес" - "Сельта" 2:0
Голы: Магальян, 50 - 1:0, Лукас Перес, 82 - 2:0
"Алавес": Пачеко, Магальян, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Вакасо, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Пере Понс, 71), Хоселу (Берк, 79), Лукас Перес.
"Сельта": Рубен Бланко, Саэнс, Мальо (Костас, 45), Жунка (Систо, 79), Айду, Йокушлу (Мендес, 60), Лоботка, Денис Суарес, Рафинья, Аспас, Санти Мина.
Предупреждения: Жунка (26), Вакасо (31), Дуарте (38), Ману Гарсия (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2