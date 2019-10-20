"Алавес" в домашнем матче обыграл "Сельту"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Алавес" одержал победу над "Сельтой".

Теперь "Алавес" занимает 13-е место, а "Сельта" осталась на 18-м.

"Алавес" - "Сельта" 2:0

Голы: Магальян, 50 - 1:0, Лукас Перес, 82 - 2:0

"Алавес": Пачеко, Магальян, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Вакасо, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Пере Понс, 71), Хоселу (Берк, 79), Лукас Перес.

"Сельта": Рубен Бланко, Саэнс, Мальо (Костас, 45), Жунка (Систо, 79), Айду, Йокушлу (Мендес, 60), Лоботка, Денис Суарес, Рафинья, Аспас, Санти Мина.

Предупреждения: Жунка (26), Вакасо (31), Дуарте (38), Ману Гарсия (45).

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