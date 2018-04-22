"Алавес" в гостях разгромил "Лас-Пальмас", отправив его в Сегунду

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" в гостях разгромил "Лас-Пальмас", отправив хозяев уже официально в Сегунду.

"Лас-Пальмас" - "Алавес" - 0:4

Голы: Мунир, 51 - 0:1, Мунир, 73 - 0:2, Медран, 79 - 0:3, Собрино, 90+1 - 0:4.

"Лас-Пальмас": Рауль, Симон, Гарсия, Гальвес, Агиррегарай (Начо, 46), Этебо, Кастеллано, Халилович (Самперио, 46), Гомес, Эзекиель (Толедо, 71), Каллери.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Алексис (Гвидетти, 68), Эли, Дуарте, Ибаи, Гарсия, Пина, Вакасо (Альфонсо, 68), Мунир (Медран, 74), Собрино.

Напомним, ранее "Малага" обыграла "Реал Сосьедад". | soccernews.ru