"Алавес" в гостях разгромил "Малагу"

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"Алавес" в гостях разгромил "Малагу"В матче 36-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" на выезде нанес разгромное поражение "Малаге".

"Малага" - "Алавес" - 0:3

Голы Гарсия, 3 - 0:1, Демирович, 68 - 0:2, Ибаи, 70 - 0:3.

"Малага": Прието, Росалес, Эрнандес, Мигель, Гонсалес, Ролан (Буэно, 81), Адриан, Ласен (Итурра, 65), Лестьенн, Эн-Несири, Браун (Борха, 46).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Марипан, Гранде (Агиррегабирия, 46), Лопес (Бургуи, 61), Торрес, Гарсия, Ибаи, Демирович, Гвидетти (Вакасо, 75).

Напомним, в центральном матче 36-го тура Ла Лиги сыграют "Барселона" и "Реал". | soccernews.ru

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