"Алавес" в гостях разобрался с "Уэской" (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Алавес" на выезде обыграл "Уэску" со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал Хонатан Кальери, ещё один мяч на счету Йона Гвидетти, гол престижа забил Эсекиэль Авила.

"Уэска" – "Алавес" - 1:3

Голы: Кальери, 11 (пенальти) - 0:1, Авила, 14 (пенальти) - 1:1, Гвидетти, 80 - 1:2, Кальери, 86 - 1:3.

"Уэска": Сантамария, Мантовани, Пулидо, Диегес, Мирамон (Ривера, 28), Феррейро, Эррера, Авила, Гомес (Аньор, 82), Алекс Гальяр (Эрнандес, 61), Гальего.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Марипан, Агиррегабириа, Пина, Брашанац (Ману Гарсия, 78), Хони Родригес (Вакасо, 85), Инуи, Бастон (Гвидетти, 72), Кальери.

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