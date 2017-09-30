"Алавес" в гостях выиграл у "Леванте"

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"Алавес" в гостях выиграл у "Леванте"

В рамках седьмого тура испанской Примеры "Алавес" на выезде одолел "Леванте".

"Леванте" – "Алавес" - 0:2

Голы: Мунир, 33 - 0:1, Медран, 81 - 0:2.

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Родригес, Педро Лопес (Нано, 64), Робер (Боатенг, 46), Моралес, Кампанья, Барди, Саму (Луна, 14), Постиго, Алегрия.

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Эли, Руано, Марипан, Медран, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Торрес, Педраса, Ману Гарсия, Мунир (Катаи, 78).

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