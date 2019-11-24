"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"
В 14-м туре испанской Примеры "Алавес" одержал победу над "Эйбаром".
"Эйбар" - "Алавес" 0:2
Голы: Хоселу, 85 - 0:1, Хоселу, 90 - 0:2
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель (Бигас, 81), Оливейра, Эскаланте, Де Бласис, Орельяна, Леон, Диоп (Рамис, 87), Энрик (Шарлес, 65), Кике Гарсия.
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Эли, Дуарте, Алеиш Видаль, Пина, Вакасо, Сайнс (Пере Понс, 65), Берк, Лукас Перес (Хоселу, 73).
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|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
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|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|14
|23
|6
|Гранада
|14
|21
|7
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|8
|Хетафе
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|14
|6