"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"

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"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"

В 14-м туре испанской Примеры "Алавес" одержал победу над "Эйбаром".

"Эйбар" - "Алавес" 0:2

Голы: Хоселу, 85 - 0:1, Хоселу, 90 - 0:2

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель (Бигас, 81), Оливейра, Эскаланте, Де Бласис, Орельяна, Леон, Диоп (Рамис, 87), Энрик (Шарлес, 65), Кике Гарсия.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Эли, Дуарте, Алеиш Видаль, Пина, Вакасо, Сайнс (Пере Понс, 65), Берк, Лукас Перес (Хоселу, 73).

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