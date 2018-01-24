"Алавес" - "Валенсия" - 2:1, по пен. - 2:3 (обзор)

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"Алавес" - "Валенсия" - 2:1, по пен. - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала кубка Испании между "Алавесом" и "Валенсией".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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