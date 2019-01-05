"Алавес" - "Валенсия": прямая видеотрансляция матча Примеры

Сегодня, 6 января, состоится матч 18 тура Ла Лиги "Алавес" - "Валенсия".

"Алавес" с 28 баллами располагается на 5 месте турнирной таблицы, "Валенсия" с 22 очками на 11 строчке.

Смотрите видеотрансляцию матча на Soccernews.ru.

Начало - в 18:15.

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