"Алавес" - "Вальядолид" (видеообзор матча)
Представляем видеообзор матча 33-го тура чемпионата Испании "Алавес" - "Вальядолид", который закончился результативной ничьей.
Не пропустите: "Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Реал Вальядолид
|33
|32
|18
|Сельта Виго
|32
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25