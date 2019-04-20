"Алавес" - "Вальядолид" (видеообзор матча)

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"Алавес" - "Вальядолид" (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 33-го тура чемпионата Испании "Алавес" - "Вальядолид", который закончился результативной ничьей.

Не пропустите: "Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)| http://soccernews.ru

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